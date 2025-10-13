福岡ソフトバンクホークスが制作する長編ドキュメンタリー映画『HAWKS SP!RIT ―273日の記憶―』が12月26日から全国35館で公開される。球団制作映画としては3作目となり、2025年シーズンの激闘を独自の視点で描く作品となる。【写真】ホークスの2025年の激闘の模様2025年シーズンのホークスは、本拠地での開幕3連敗、さらには12年ぶりの単独最下位と苦しいスタートを切った。選手の離脱が続く中、小久保裕紀監督が「異常事態」