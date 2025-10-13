大阪・関西万博が13日閉幕します。徹夜で会場を待つ人など、最終日まで多くの人が会場に訪れていました。そんな万博を支えた公式キャラクター「ミャクミャク」。当初の不評から一転、人気となった秘訣とは。【写真で見る】「ウラ万博」も万博閉幕とともにフィナーレ…寂しがる人々（最終日の様子）不評から一転…次第に人気に“ミャクラー”も増殖山形純菜キャスター:2022年7月に初めてお披露目された「ミャクミャク」。当初は「な