SEIONは、プライベートリゾートホテル「HOTEL SEION FUJI」を山梨県山中湖村に12月に開業する。建物は1棟貸切で、総面積239.84平方メートル。客室は4名用寝室を2室備え、最大8名まで宿泊することができる。雰囲気が全く異なる黒と白のコントラストデザインを採用し、洗面・トイレ・シャワー室はそれぞれの空間に設置した。テラスを含めて50畳を超えるリビング・ダイニング・キッチンには、ソファやダイニングテーブル、造作キッチ