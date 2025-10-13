きょう10月13日に最終日を迎えた大阪・関西万博で、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」（横浜花博）へのホストシティ引継ぎ式が行われた。大阪市の横山英幸市長と横浜市の山中竹春市長が出席し、フラワーリースで“バトンタッチ”した。大阪ヘルスケアパビリオンで開かれた式典では、横山市長が「半年間にわたって皆さんとともに駆け抜けてきた。4月13日が昨日のことのように思い出される。大小課題は