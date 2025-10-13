EXILE／EXILE THE SECONDの橘ケンチが、福井市の新たな秋のダンスイベント『ダン☆スタFUKUI 2025』に登場した。 （関連：【画像あり】EXILE／EXILE THE SECOND 橘ケンチ、福井市の新たな秋のダンスイベント『ダン☆スタFUKUI 2025』に登場） 本イベントは、10月11日、12日の2日間にわたり、福井駅西口の複合施設ハピリンに付帯するにぎわい交流施設ハピテラスおよびハピリンホール等3会場を舞台に、福井市の地域活性