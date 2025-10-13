ダンス＆ボーカルグループ・超特急の草川拓弥が主演するドラマ『地獄は善意で出来ている』(16日スタート、カンテレ：毎週木曜24:15〜、フジテレビ：同24:45〜 ※第1話放送直後からFODで先行配信)のポスタービジュアルが公開された。『地獄は善意で出来ている』ポスタービジュアルこのポスタービジュアルは、主人公の樹を演じる草川を中心に、更生プログラムに招かれた前科者と、そのプログラムを指揮するキャスト陣が顔をそろえる