女優キム・ビヌが完璧なビキニ姿を披露した。10月12日、キム・ビヌは自身のSNSに「ラセック手術をして2週間を過ごしていたら、いつの間にか夏が過ぎて秋が来ていた」とつづり、数枚の写真を投稿した。【写真】女優クララ、お尻の“タトゥー”まで披露のスイムウェアさらに「来年もまた夏は来るけど、やっぱり終わってしまうのは寂しい。思い出を振り返ってから見送らなきゃね。さようなら、夏。真っ黒に焼けた私の体もバイバイ」と