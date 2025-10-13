友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は睡眠時間のマウントについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のゼミ友だちは、睡眠時間が少ないのを自慢げに話してきます。より寝てないほうがすごいという不毛なバトルに、主人公は驚愕。このバトルは果たして終わるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部