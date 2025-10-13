泣いても笑っても、13日がラスト。来場者のみなさんの最後の目的は…？ 【写真を見る】パビリオン“全制覇”の男性が探すのは…｢幻のパビリオン｣！？ 万博最終日の来場者に｢最後の目的｣を聞いてみると （来場者）「大屋根リング楽しんだり、花火見たり。」「パビリオンなにも取れなかった、最後までいようかな。」「取れました！大阪ヘルスケア取れました～。」 そして出会ったのは、35回目の来場だという男性。（藤井伸