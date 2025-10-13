12日夜、福岡市東区で軽乗用車と大型バイクが衝突する事故があり、バイクを運転していた男性が意識不明の重体です。 事故があったのは、福岡市東区香椎浜の片男佐橋交差点です。12日午後9時すぎ、右折しようとしていた軽乗用車と直進してきた大型バイクが衝突しました。 この事故で、バイクを運転していた20代の男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。軽乗用車を運転していた20代の男性にケガはありませんでし