◆仙台六大学野球秋季リーグ戦第７節第２日▽仙台大８―２東北福祉大（１３日・東北福祉大野球場）仙台大が快勝して１勝１敗のタイとした。主将を務め、４番・中堅に入ったプロ注目の強打者・平川蓮外野手（４年＝札幌国際情報）が、３―２の５回１死二塁で左翼越え２ラン。２年時から両打ちに取り組んできたが、リーグ通算８本目となる今季３号は右打席での初アーチとなった。「右でのホームランは初めてでうれしかったし、いい