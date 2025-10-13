全国高校サッカー選手権の長野県大会。シード校が登場する3回戦が11日と12日の2日間行われ、ベスト16が出そろいました。去年の県大会ベスト8のシード校・東海大諏訪は3回戦で、辰野・高遠・岡谷南の連合チームと対戦しました。堂々とした試合運びを見せる東海大諏訪は前半18分、コーナーキックの流れから星野耀喜が先制点をあげると、30分にはキャプテンの野田凱斗、34分には鈴木縁が3点目を