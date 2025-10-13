明石家さんま（70）が12日放送のBSテレ東「飯尾和樹のずん喫茶」（後7・00）にスペシャルゲストとして出演。アイスコーヒーの飲み方で「凄い好きになった」女優を明かした。喫茶店でアイスコーヒーを頼み、ミルクを入れる際に「俺昔な。田中裕子さんに」と話し始め「沢田研二さんの奥さん。混ぜはらへんねん」と語った。アイスコーヒーにミルクを入れるが、混ぜない田中にさんまが「“なんで混ぜはらへんのですか”って聞い