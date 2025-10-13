ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が１２日に放送された、明石家さんま、マツコ・デラックスが出演した。この日は「世界で話題の芸能人未公開ＳＰ」。イリュージョニスト・プリンセス天功が「空中大脱出」での壮絶な経験を明かした。天功は「十なんメートルからバツンって落っこって。小屋の中に落っこっちゃって。で、１発目のダイナマイトが爆発したので、耳の鼓膜が破れちゃって。何も聞こえなくなっちゃって」と明かした