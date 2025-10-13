みなさんの家庭ではほうれん草をよく食べますか？ほうれん草は煮物にも炒め物にもいろいろと使えて便利な反面、下ごしらえが面倒と感じることも。先日ママスタコミュニティには、ほうれん草についてこんな質問がありました。『ほうれん草を調理するのって面倒じゃない？洗っても洗っても砂が出てくるし、下茹でしないといけないし、下茹でするために鍋にお湯を沸かしてザルとボウルも使って……』ほうれん草を調理することが面