プロバスケットボールB2リーグの熊本ヴォルターズは、11・12日の両日、信州ブレイブウォリアーズと対戦しました。（ブースター）「もう連勝です、連勝」「Q.何が見たい？」「A.ダンク」「頑張れヴォルターズ！」ホームに駆けつけたブースターは3000人以上。熊本ヴォルターズ、開幕戦の相手は去年、あと一歩でB1昇格を逃した信州ブレイブウォリアーズです