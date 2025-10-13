日本三奇祭のひとつに数えられ3年に1度開かれる島田大祭・帯まつりが10月13日、最終日を迎え多くの観光客でにぎわいました。 【写真を見る】2025年で111回目を迎えた「島田大祭・帯まつり」の様子 2025年で111回目を迎えた「島田大祭・帯まつり」。静岡県島田市の中心部では豪華絢爛な大名行列が披露されました。大名行列の花形は紺の半てんに金色のまわし、二本の木製の太刀に帯をつるし左手に蛇の目傘を持った「大奴」です。