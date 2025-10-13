高市早苗氏が自民党の新総裁に就任後、円安が進み、市場関係者の間では、「高市トレード」とも呼ばれています。急激な円安は、企業活動にも影響を与えることから、県内の企業も今後誕生する新政権の経済政策に注目しています。 【写真を見る】輸出企業には追い風、輸入企業は悲鳴… “高市トレード”で円安加速 静岡県内経済への影響は=静岡 静岡県森町で製茶問屋を営むおさだ製茶です。茶葉の販売だけでなくお茶を