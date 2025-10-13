J1清水エスパルスが2025年10月13日、小学生を対象にしたサッカー教室を開催しました。 【写真を見る】IAIスタジアムで行われた小学生を対象にしたサッカー教室 スポーツの日の10月13日、静岡市のIAIスタジアムで行われたのはエスパルスが主催のサッカークリニックです。今回が初めての開催となったこのイベントには事前の抽選で当選した小学生46人が参加しました。 清水エスパルスのマテウス・ブエノ選