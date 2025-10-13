10月13日はスポーツの日です。静岡市清水区では、体を動かしながら防災を学ぶイベントが開かれました。気軽に楽しく防災を身近に感じてもらう狙いです。 【写真を見る】スポーツの日に“防災”を学ぶイベントが静岡県内各地で開催 毛布で作った担架の手軽さを感じるための障害物レース。スポーツの日の10月13日、静岡市清水区のグラウンドで行われた、身体を動かして防災を学ぶイベントです。 借り物競