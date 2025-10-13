ポジティブに歳を重ねることをテーマに、健康や美容などについて考えるイベントが浜松市で開かれました。 【写真を見る】浜松市で行われた健康や美容などについて考えるイベント「Age-Well HAMAMATSU」 JR浜松駅前の広場で2025年10月13日に開かれたのは、「Age-Well HAMAMATSU」です。Age-Wellは、「挑戦と発見を通じてポジティブに年を重ねること」を示し、イベントでは、健康や美容などをテーマにした15のブӦ