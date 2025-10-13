１３日、次の衆議院選挙の広島４区に国民民主党の新人が立候補を表明しました。 国民民主党の県連は次の衆院選広島４区に、東広島市議の鍋島勢理さんを公認候補として擁立することを発表しました。 東広島市議会議員 鍋島勢理さん「若い世代として責任をもって日本の国作りを進めていきたいと、志と覚悟を持って挑戦することを決意した」 鍋島さんは東広島市出身の３４歳で、２０２３年の東広島市議会議員選挙で４，２５９票を