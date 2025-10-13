静岡県伊東市の田久保市長が議会を解散したことに伴う市議会議員選挙が2025年10月12日に告示され、定数20に対し、30人が立候補を届け出ました。13日から期日前投票が始まり、有権者がさっそく1票を投じていました。 【写真を見る】10月19日に投開票が行われる伊東市議会議員選挙の立候補者 いよいよ火蓋が切られた伊東市議選。学歴詐称疑惑をめぐり9月の市議会で全会一致で不信任決議を可決された田久保市長が、議会を解散したこ