日本維新の会の現職・空本誠喜議員は１３日、次の衆議院選挙で広島４区に無所属で立候補することを表明しました。 空本誠喜議員「現在のところ維新の党籍は残したまま無所属、小選挙区一本で戦い抜いて勝ち抜いてまいります」 日本維新の会の空本誠喜議員は、次の衆院選に広島４区から立候補することを表明しました。 維新の会について「核兵器廃絶や恒久平和、非核三原則が少しないがしろになっている」などと指摘し、無所属で