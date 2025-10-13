岐阜県高山市では12日、栗拾いをしていた70代の男性がクマに襲われて、腕を骨折するなどの大ケガをしました。13日も市内でクマが目撃されています。高山市によりますと、12日午後4時半ごろ、上宝町吉野の山林近くで栗拾いをしていた70代の男性が、クマに襲われました。男性は左腕を骨折したほか、頭から出血するなどの大ケガをして、ツキノワグマの親子2頭と遭遇したと話しているということです。高山市は13日から猟友会と