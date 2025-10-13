広島市内で１３日、スポーツの日にあわせて子どもの運動教室が開かれ、スポーツの楽しさを体験しました。 広島市の安芸区スポーツセンターでは、体を動かす楽しさを知ってもらおうと運動教室が開かれました。 子どもたちは基礎体力を鍛えたり、集中力を高めたりする運動を体験していました。 目隠しをして鈴の入ったボールを転がしてゴールに入れる「ゴールボール」の体験会も