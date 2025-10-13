南海電鉄によりますと１３日午後７時５分ごろ、沢ノ町駅（大阪市住吉区）で人身事故が発生した影響で、南海高野線のなんば〜堺東が運転見合わせとなっています。運転再開は、午後８時２５分ごろを見込んでいるということです。大阪メトロ御堂筋線やＪＲ阪和線などで振替輸送が実施されています。