3年前から、菊池市の歴史ある能舞台で西洋古典劇の公演を続ける劇団があります。劇団の名は「ゼーロンの会」。今年はギリシア悲劇『メーデイア』に挑みます。 （イアーソーン）「この私は昔のよしみを忘れずに、お前の身を案じて ほらこうしてやって来てやったのだ」（メーデイア）「この極悪人。私を捨てて他の女と一緒になるなんて、子どもまで成した間柄なのに」王女メーディアが自分を