こちらは先週、KKT投稿ボックスに寄せられた熊本市の白川をシカが歩いて渡る映像です。住宅地のそばに現れたシカ。川に入り、草むらの方へ移動する様子もうかがえます。ほぼ同じ時刻に近くで別の人が撮影した映像には、長い角が生えたオスのシカが2頭映っています。（撮影した人）「人間の気配がするとちらっと見るような感じで動いていた」「17年住んでいるんですけど今回初めてシカを見たので/山のエサが少ないのか川の水を飲み