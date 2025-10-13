10月13日（月・祝）に行われた学生駅伝の開幕戦、第37回出雲駅伝。＜第37回 出雲全日本大学選抜駅伝競走（島根・出雲市）全6区間、45.1km＞10月の出雲、11月の全日本、1月の箱根と続く学生三大駅伝において出場する各校が新チームで挑む最初の大一番！全6区間、45.1kmのコースは激しい順位変動が起こるスピード駅伝。今大会も序盤から順位が入れ替わる大混戦の展開となった。◆結果◆1位 國學院大學2位 早稲田大学3位 創価大学4位&