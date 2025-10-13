３回横浜ＤｅＮＡ１死二塁、蝦名の適時打で二走林が一気に生還し２点目を挙げる＝１１日、横浜（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡが２連勝したクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージでは、果敢な「走攻」が突破口の一つとして光った。雨が降りしきった１１日のＣＳ初戦。三回１死二塁のシーンだ。二走林が蝦名の左前適時打の間に迷わず三塁を蹴った。巨人の左翼・丸が捕球したタイミングからするとホーム生還は際どかっ