俳優の草〓剛（51）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。友達とのキャンプ旅行について明かした。「プライベートで友達とどっか旅行とか、出かけたりとかは？」と聞かれ、「行きますよ」と答えた草〓。「友達にキャンプが好きな子とかもいて。自然好きなんだよね、山とかね」と答えた。そして「でも虫が嫌いなんでね。僕だけね…僕だけ高級ホテル泊まってます」と言い、笑いが起きた。「連れてって