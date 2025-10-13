声優で俳優の平野綾さん（38）が2025年10月8日、自身のインスタグラムを更新し、38歳の誕生日を報告し、ドレス姿を披露した。「真っ直ぐ澱みなく挑める心を大切に」平野さんは「38歳になりました」と報告し、ドレスを着た後ろ姿を投稿。「今日一日、たくさんの温かいメッセージをいただきました。ありがとうございます」と感謝の気持ちを述べていた。また、「あんなに30代になりたいと思っていた頃が今はこんなにも懐かしく、いよ