福岡市博多区の住吉神社で13日、1800年続くとされる伝統行事の「流鏑馬（やぶさめ）神事」が行われました。参道を走る馬の上から射手が弓を放ち、3メートル先の的を射貫くと、集まった400人ほどの参拝者から歓声や拍手が送られていました。「流鏑馬神事」は、五穀豊穣や無病息災のほかに、悪いものをはらうといった願いが込められています。射貫かれた割れた的は開運の縁起物とされ、参拝者に授与されたということです。