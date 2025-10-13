◆みやざきフェニックス・リーグ日本独立リーグ選抜４―５巨人（１３日・日向）巨人の荒巻悠内野手が決勝ソロを放った。６回の守備から途中出場。４―４と同点の７回２死の第１打席で、打った瞬間に分かる本塁打を右越えに運んだ。チームはこの１点を守り切って勝利した。ドラフト３位で入団した今季は１軍で３１試合に出場し、２割９分６厘と好打率を残した。４日のファーム日本選手権ではチーム唯一の複数安打を放って存