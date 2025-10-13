三連休最終日の13日（月）は、台風23号の影響で伊豆諸島では荒れた天気となりました。【CGで見る】きょう（13日）、あす（14日）の全国の雨・風シミュレーションを見る台風本体の雨雲は東へ抜けていますが、関東の沿岸部や伊豆諸島では台風の周りの雲がかかっている地域があります。雨を降らせるような雲ではありませんが、引き続き、伊豆諸島では強風や高波にお気をつけください。あす（14日）にかけて台風23号はさらに東へ離れて