10月12日に俳優の杉浦太陽が、神奈川県のパシフィコ横浜で行われたベビー・マタニティイベント「たまひよFamilyPark2025」のトークイベントに登壇した。そこに妻の辻希美が“お忍び参加”したことが話題を呼んでいる。「辻さんは8月8日に第5子となる女の子の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産しています。この日は家族とともにプライベートで“パパ”の仕事現場を訪れたようですね。杉浦さんは知らされていなかったようで、イベントの