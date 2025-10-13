（台北、桃園中央社）エバー（長栄）航空の客室乗務員（CA）が先月下旬、体調不良のまま乗務し、今月10日に入院先の病院で亡くなったことが分かった。労働部（労働省）は13日、同部職業安全衛生署に対し、同社が本社を置く北部・桃園市の労働検査処と共に原因究明を行うよう指示したと発表した。同部や交通部（交通省）民用航空局によれば、亡くなったCAは9月25日にイタリア・ミラノを出発した桃園空港行きに乗務。乗務中の時点で