台風23号はいまどこに？ 気象庁によりますと、強い台風第２３号は、きょう（１３日）午後６時には関東の南東にあって、１時間におよそ３５キロの速さで東へ進んでいます。 【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？ 中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心の南東側１５０キロ以内と北西側９５キロ以内では、風速２５メ