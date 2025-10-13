“こじるり” ことタレントの小島瑠璃子が、10月12日、自身のInstagramで、芸能活動の再開を発表した。だが、懐かしささえ漂うこの名前が、今のテレビでどのくらい通用するのか、不安視する声も少なくない。「2023年、デビューから16年在籍してきたホリプロを退社した小島さん。2歳年下の実業家の男性との結婚、第1子妊娠、今年2月の夫の急逝を経て、12日に約2年半ぶりの活動再開を報告した形です。翌13日には、同じくインスタで、