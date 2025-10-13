「スポーツの日」は、広島市中区や府中市で30.4度を記録するなど、4つの地点で「真夏日」となりました。広島市中区では観測史上、最も遅い真夏日を更新しています。そんな中、屋根のない2階建てオープンバス「スカイでる～ぷ」に乗って過ごした人も。事前予約なく、気軽に観光地を巡ってもらおうと企画されたもので、普段は見慣れない高さの景色に興味津々です。■江田島からの客「架線とかが近くて迫力があった