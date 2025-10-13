イスラエルメディアの10月13日付報道によると、パレスチナのイスラム抵抗運動（ハマス）は、拘束してきたイスラエル人人質の解放を始めました。人質のうち最初の7人が赤十字国際委員会に引き渡されました。7人の状態は良好とのことです。その後間もなく、赤十字国際委員会はハマスが解放した人質7人を受け入れたと発表しました。 パレスチナメディアは同日、ハマスが人質を2回に分け、現地時間同日午前8時に第1陣、同10時に第2陣を