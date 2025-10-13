県内では12日、国内の観測史上最も遅い猛暑日となり、13日も各地で30度を超えました。肝付町ではセミの鳴き声が。鹿児島の名物には涼を求める人が多く並びました。（記者）「午前11時半すぎの鹿児島市。手元の温度計では34度を超えていて、10月中旬とは思えない暑さ。街では日傘をさす人など暑さを対策をしている人が見られる」13日の県内は太平洋高気圧に覆われ青空が広がりました。最高気温は肝付町の肝付前田では33.6℃、鹿