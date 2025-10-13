カメラに映った住宅街を走る2人の人物。近くの住宅で、玄関が壊されているのが見つかりました。住宅街を走り去る上下黒い服にフードを被っている2人の人物。11日土曜日の昼間、防犯カメラが捉えていました。■被害者「帰って来たら、ここ（玄関付近）に警察の人と近所の方がいた」事件が起きたのは、熊本市中央区春竹町。11日午後0時半頃、住宅の玄関先に不審な2人組がいると警察に通報がありました。 警察官が駆け付ける