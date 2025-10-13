オールカマーを制したＧ１・２勝のレガレイラ（牝４歳、美浦・木村）がエリザベス女王杯（１１月１６日・京都、芝２２００メートル）を目指すことが分かった。１３日、所属するサンデーサラブレッドクラブのホームページで発表した。秋初戦となったオールカマーでは１番人気に応えて快勝。重賞３勝目を飾った。その後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧に出されていた。現在は帰厩に向けて調整され、態勢を整えている。