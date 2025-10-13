この秋注目したい「ブラウン」。落ち着きがありながらリッチな雰囲気が魅力で、今季のランウェイでも多くのブランドが取り入れたホットなカラーです。そこで今回は【グローバルワーク】から、秋のワードローブに映えるバッグ & シューズをピックアップ。ベージュより大人っぽく季節感を引き立てるブラウンは、秋のコーデをさりげなくアップデートしてくれる心強い存在