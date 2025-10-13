東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の14日（火）の天気をお伝えします。13日は高気圧に覆われて一日よく晴れました。最低気温は22℃ほどと、前日よりも高くなった所がほとんどでした。最高気温は30℃を超えた所も多く、この3連休は各地で季節外れの暑さとなりました。これからの天気です。14日昼前までは日差しが届きますが、午後からは天気が下り坂となるでしょう。雨が降る時間帯もありそうです。朝