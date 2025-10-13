◆新日本プロレス「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２５」（１３日、両国国技館）観衆５３７２新日本プロレスは１３日、両国国技館で「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２５」を開催した。メインイベントで「ＩＷＧＰ世界ヘビー級」王者ザック・セイバーＪｒが「Ｇ１」覇者のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡと３度目の防衛戦を行った。両者は真夏の最強決定戦「Ｇ１クライマックス