秋の3連休最終日、伊豆諸島では台風が再び直撃しました。東京・八丈島では、横10メートルほどの大きな看板とみられるものが倒壊。八丈島パークホテルでは、前回の台風で2階にある食堂と大浴場の屋根が飛ばされる被害に遭いました。建物に大きな爪痕が残る中、わずか4日後、新たな台風に襲われました。八丈島パークホテル・職員：どうにか片付け始めたところでまた次のが来たので、昨日も大急ぎでギリギリ夜暗くなるまでやっていた