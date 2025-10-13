洗濯物をたたんでいると必ずバンビが邪魔しにきて、何か小さめの物（ハンカチとか靴下とか）を口にくわえて去っていきます。 ちょっと遠くからこちらを見て、取り返しに来いよと煽ってくるのが憎たらしい・・！ そしてなかなか返してくれないんですよね。困らせたいのか追いかけられたいのか、このいたずらが大好きなバンビでした。